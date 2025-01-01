Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traue niemandem/Verlustängste

SAT.1Staffel 6Folge 1060
Folge 1060: Traue niemandem/Verlustängste

44 Min.Ab 12

1. Fall: Auf der Suche nach ihrem Freund Tomas stürmt Silvia in Katjas Wohnung, stößt in eine Glasvitrine und verletzt Katja schwer. Ist Silvia aus Eifersucht ausgerastet oder wollte sie nur 15.000 Euro haben, um die sie Tomas und Katja betrogen haben? 2. Fall: Paula soll einer Bekannten mit einem Messer sechs tiefe Schnitte in den Unterarmen zugefügt haben. Wollte sie so erreichen, dass Anke ihren Freund für sie freigibt?

SAT.1
