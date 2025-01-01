Richterin Barbara Salesch
Folge 988: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Peter ist angeklagt, den Sohn seiner Ex-Freundin Eileen entführt und in einer Gartenlaube eingesperrt zu haben. Wollte er sich damit an ihr rächen oder ging nur ein Kinderstreich daneben? 2. Fall: Doris soll den Stiefvater ihrer Freundin so brutal angegriffen haben, dass er dabei ein Auge verlor. Ging es ihr um Dieters Geld?
