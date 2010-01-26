Dosenfraß und Feuer in der Küche: Das "Navigare" steuert einen gefährlichen KursJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 9: Dosenfraß und Feuer in der Küche: Das "Navigare" steuert einen gefährlichen Kurs
47 Min.Folge vom 26.01.2010Ab 6
Das Restaurant "Navigare" im Duisburger Hafengelände hat mit schwerem Seegang zu kämpfen: kaum Gäste, zu wenig Umsatz. Bei 78 Gerichten auf der Karte schafft es die Köchin auch nicht, alles frisch zu kochen - die Lösung: Dosenfraß?
