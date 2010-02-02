Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 02.02.2010
47 Min.Folge vom 02.02.2010Ab 6

Ist das deren Ernest? Das Restaurant "Hemingway" in Rostock bietet amerikanische Küche mit mediterranem Einschlag. Doch die Crew hat Angst um ihre Arbeitsplätze, denn es fehlt an Gästen. Martin Bergemann ist der Chef, er hat den Laden vor zwei Jahren gekauft. Seinen Vater Fred Bergemann hat er kurzerhand an den Herd gestellt, und das obwohl der kein gelernter Koch ist. Liegt hier bereits das erste Problem? Kann Sternekoch Frank Rosin dem Team des Restaurants helfen?

