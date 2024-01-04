Dem Wilden Westen ganz nah im "Westernhof Osterwald"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Dem Wilden Westen ganz nah im "Westernhof Osterwald"
90 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
Jacqueline und ihr Lebensgefährte Hagen haben eine Vision: Sie wollen Amerika und den Wilden Westen mitten in die beschauliche Grafschaft Bentheim bringen. Bisher blieb das Restaurant "Westernhof Osterwald" unter der Woche allerdings so leer wie die endlose Weite der Prärie. Das Paar glaubt dennoch an den Erfolg ihres Konzepts. Sieht Profi Frank Rosin das auch so?
