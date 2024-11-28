Ein Stern droht unterzugehen im "Star Blue Kitchen"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 5: Ein Stern droht unterzugehen im "Star Blue Kitchen"
88 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 6
Frank Rosin wird von Mohammad und seiner Frau Claudia gerufen, da sie mit ihrem Restaurant "Star Blue Kitchen" große Probleme haben. Rosin und sein Team testen das Essen und stellen fest, dass das kulinarische Konzept unklar ist und die Qualität der Speisen nicht überzeugt. Trotz der vielen positiven Veränderungen bleibt Mohammads Einstellung negativ, und es wird klar, dass ohne seine Mitarbeit die Bemühungen von Rosin möglicherweise nicht ausreichen, um das Lokal zu retten.
