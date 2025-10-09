Einmarsch in die "Wallmüllerstuben": Frank mit der Stadtkapelle TreuchtlingenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Einmarsch in die "Wallmüllerstuben": Frank mit der Stadtkapelle Treuchtlingen
90 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6
Diesmal hat Frank Rosin seine Testesser gleich dabei! Zusammen mit der Stadtkapelle Treuchtlingen marschiert er bei seinem aktuellen Problemfall ein: Wirt Markus betreibt seit 25 Jahren die "Wallmüllerstuben". Doch jetzt steht ihm das Wasser bis zum Hals. Jeden Monat macht er 20.000 Euro Miese. Seine Frau Bea befürchtet das Schlimmste. Markus braucht dringend Hilfe von Frank Rosin, denn auf alle anderen Ratschläge von außen hört er nicht.
