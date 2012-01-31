Kleingartenlokal "Petersbergblick": Tiefkühl-Essen statt LeibspeiseJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Kleingartenlokal "Petersbergblick": Tiefkühl-Essen statt Leibspeise
47 Min.Folge vom 31.01.2012Ab 6
Conny (42) und René (41) aus Halle haben sich ihren Traum erfüllt: Mitten in der Kleingartenanlage Kröllwitz haben sie seit über zwei Jahren ihr eigenes Restaurant, "Das Petersbergblick". Das Problem: Selbst an guten Tagen kommen lediglich zehn Gäste. Um Kosten zu sparen, kommt hier ausschließlich Tiefkühlkost auf den Tisch. Fast 13.000 Euro Außenstände haben die beiden angehäuft - es droht die Privatinsolvenz. Kann Frank Rosin das "Das Petersbergblick" vor der Pleite retten?
