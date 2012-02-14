Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im Kasernenton

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 14.02.2012
Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im Kasernenton

Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im KasernentonJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: Der Straußenhof in Großderschau - Erlebnisgastronomie im Kasernenton

45 Min.Folge vom 14.02.2012Ab 12

Vor drei Monaten erfüllte sich der ehemalige Bundeswehrsoldat Enrico Dahms (35) seinen Traum: Er übernahm im brandenburgischen Großderschau einen Bauernhof mit 90 Straußenvögeln samt angeschlossenem Restaurant. Doch was ihm, seiner Lebensgefährtin Nicole (25) und seiner Mutter Doris (58) anfangs wie eine Goldgrube schien, entpuppt sich zunehmend als Existenzbedrohung: Keine Gäste und hohe Kreditraten - die Existenzgründer sind ratlos. Ein Fall für Frank Rosin ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen