Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-ReifenwechselJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 28.03.2026: Ran an den Frühling mit halbgefrorener Eistorte und DIY-Reifenwechsel
77 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Chris und Marlene präsentieren die Themen für den Frühling: die perfekte Erde für den Balkon, DIY-Reifenwechsel und der innen liegende Sonnenschutz. Cynthia Barcomi bereitet eine köstliche Eistorte für Ostern zu und Marie Helmschmied hat die Trends aus dem Netz für euch.