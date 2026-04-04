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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Mit Sonne im Herzen am Karsamstag

SAT.1Folge vom 04.04.2026
Mit Sonne im Herzen am Karsamstag

Mit Sonne im Herzen am KarsamstagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 04.04.2026: Mit Sonne im Herzen am Karsamstag

101 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Madita van Hülsen und Karen Heinrichs zelebrieren das Fest der Liebe am Karsamstag. An diesem Ostersamstag haben wir diese Themen für euch: Samen-Kunde, Eierrezepte von Antoni Furs und Tipps vom Wildtierexperten. Außerdem berichten wir über den Oster-Alarm, Fahrradreifenwechsel und Preisalarm mit Daniel Engelbarts.

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