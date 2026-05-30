WM-Schnäppchen und Installateur-Wissen - die schönste SamstagssendungJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 30.05.2026: WM-Schnäppchen und Installateur-Wissen - die schönste Samstagssendung
87 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Karen und Boschi führen heute durch die Sendung mit folgenden Themen: kostenlose Sommer-Apps, Rezepte für Forelle blau und Apfelreis mit Frikadellen. Außerdem bekommt ihr geballtes Expertenwissen zu Taschenmessern, Holzbehandlung und dem Trendsport Padel.