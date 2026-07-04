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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Das Beste am Samstag: Haustierversicherung und die perfekte Käseplatte

SAT.1Folge vom 04.07.2026
Das Beste am Samstag: Haustierversicherung und die perfekte Käseplatte

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag

Folge vom 04.07.2026: Das Beste am Samstag: Haustierversicherung und die perfekte Käseplatte

71 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Boschi und Simone präsentieren diese Themen am Service-Samstag: Die perfekte Käseplatte, smarte Mülleimer, Holzplatten erklärt und das 1x1 des Trinkens. Außerdem hat Daniel Engelbarts die Spar-Tipps dabei und Dominique Boniecki die Klick-Trends dabei.

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