Das Beste am Samstag: Haustierversicherung und die perfekte KäseplatteJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 04.07.2026: Das Beste am Samstag: Haustierversicherung und die perfekte Käseplatte
71 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Boschi und Simone präsentieren diese Themen am Service-Samstag: Die perfekte Käseplatte, smarte Mülleimer, Holzplatten erklärt und das 1x1 des Trinkens. Außerdem hat Daniel Engelbarts die Spar-Tipps dabei und Dominique Boniecki die Klick-Trends dabei.