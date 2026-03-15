Grüner Sonntag mit Koküsschen und SchlaftippsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 15.03.2026: Grüner Sonntag mit Koküsschen und Schlaftipps
61 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Olcay ist unterwegs zur St. Patrick's Day Parade in München und Gesundheits-Expertin Charlotte Karlinder stellt Trends und Mythen zur Gesundheit vor. Außerdem haben wir die Schlafärztin zu Besuch und Profi-Koch Anton Behnke kredenzt leckere Rezepte. Simone Panteleit und Chris Wachert führen gutgelaunt durch den letzten Tag im Winter.