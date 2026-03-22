Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende TalksJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 22.03.2026: Frühlingsedition: Knusprige Sonntagsbrötchen und spannende Talks
67 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Die saftigsten Frühstücksbrötchen backen wir mit Profikoch Mike Braunmüller. Charlotte Karlinder präsentiert ihre Gesundheitsexpertise zu Frühlingsplagen, außerdem begleiten wir Olcay zur Friseurmesse. Im Talk: Psychologin Linda-Marlen Leinweber, CrackingChris und Dr. Carolin Weyand, Fachanwältin für Strafrecht.