Von MMA-Kämpfen über Juristenkauderwelsch bis hin zur OrganspendeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.06.2026: Von MMA-Kämpfen über Juristenkauderwelsch bis hin zur Organspende
52 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Wie man auch als dreifache Mutter Profiathletin im Mixed Martial Arts sein kann, beweist Danielle Misteli. Außerdem: die Bedeutung der Organspende, juristische Fachbegriffe verständlich erklärt und die aktuellen Entwicklungen im Entführungsprozess um Christina Block.