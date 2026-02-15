Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Nackenknacken über Schlemmermenü bis Lustlosigkeit in Beziehungen

56 Min.Folge vom 15.02.2026

Ob Tipps gegen Lustlosigkeit bei Paaren, Gesundheits-Expertin Charlotte Karlinder, die Mythen aufklärt und den Saft "Habemus" vorstellt, Tipps gegen Suchtverlangen oder die Risiken des Nackenknackens - all das und noch vieles mehr in der Sendung!

