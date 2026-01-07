Hilfe für Bedürftige, KI als Abnehmcoach und Dating Ü50Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 07.01.2026: Hilfe für Bedürftige, KI als Abnehmcoach und Dating Ü50
36 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In dieser Sendung: Ein Mensch, der Bedürftigen kostenlos Essen anbietet und damit Hoffnung schenkt. Wie Künstliche Intelligenz helfen kann, Abnehmziele zu erreichen. Wer verdient eigentlich wie viel in Deutschland und warum ist Geld noch immer ein Tabuthema? Außerdem: Dating über 50? Überraschend normal und voller neuer Chancen.