In der Sendung: Promillegrenze im Stadion, koreanische Snacks, Outdoor-GadgetsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 24.04.2026: In der Sendung: Promillegrenze im Stadion, koreanische Snacks, Outdoor-Gadgets
52 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Ob eine Promillegrenze im Stadion sinnvoll ist und warum grenzenloser Alkoholkonsum zum Problem wird. Außerdem: illegal vermittelte Welpen, schnelle koreanische Snacks für zu Hause und die besten Netzhighlights der Woche kompakt zusammengefasst.