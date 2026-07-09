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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom Informationsfreiheitsgesetz über Doppelleben bis hin zu Erinnerungen

SAT.1Folge vom 09.07.2026
Vom Informationsfreiheitsgesetz über Doppelleben bis hin zu Erinnerungen

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 09.07.2026: Vom Informationsfreiheitsgesetz über Doppelleben bis hin zu Erinnerungen

59 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz verpflichten Bundesbehörden bislang, Informationen herauszugeben - das könnte sich nun ändern. Außerdem: Erinnerungen mit Kyra Baltrusch und Ana Pećanić sowie die Frage, warum Frauen einander klein machen.

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