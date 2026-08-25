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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Zuckersteuer, Schicksalsschlag, Kindeswohlgefährdung

SAT.1Folge vom 25.08.2026
In der Sendung: Zuckersteuer, Schicksalsschlag, Kindeswohlgefährdung

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 25.08.2026: In der Sendung: Zuckersteuer, Schicksalsschlag, Kindeswohlgefährdung

50 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

2025 verändert ein Autounfall in Südafrika das Leben von Michi und Marc Schreiber. Michi verliert ihr Gedächtnis und erleidet schwere Gesichtsverletzungen. Außerdem: die geplante Steuererhöhung auf zuckerhaltige Getränke und neue Zahlen zur Kindeswohlgefährdung.

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