SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Die besten GeheimtippsJetzt kostenlos streamen
SAT.1 Spezial.
Folge 4: SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Die besten Geheimtipps
82 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte Geheimfavoriten? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam und entspannt genießen zu können. Diesmal hält das "SAT.1 SPEZIAL."-Team die besten Urlaubs-Geheimtipps für alle Zuschauer:innen parat, die es so in keinem Reisführer zu finden gibt.
