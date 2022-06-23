SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: DeutschlandJetzt kostenlos streamen
SAT.1 Spezial.
Folge 1: SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Deutschland
86 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Wie kann man den Sommerurlaub günstig gestalten? Welche Reiseziele sind noch echte Geheimtipps? Wie vermeidet man Abzocke? Claudia von Brauchitsch, Chris Wackert, Karen Heinrichs und zahlreiche weitere Promis testen die besten Urlaubstipps und verraten Tricks und Kniffe, um die schönste Zeit des Jahres erholsam und entspannt genießen zu können. In der ersten Ausgabe geht die Reise des "SAT.1 SPEZIAL"-Teams quer durch Deutschland, u.a. an den Bodensee.
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