Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!Jetzt kostenlos streamen
SAT.1 Spezial.
Folge 2: Der SAT.1-Urlaubscheck: Das sind die Trendziele des Jahres!
90 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Sommer, Sonne, Traumurlaub? Wo gibt es den schönsten Strand, türkises Wasser und das beste Ausflugsprogramm? Madeleine Wehle, Chris Wackert und Matthias Killing testen mit ihren Gästen die Urlaubstrends 2023. Welche Reiseziele sollte man dieses Jahr nicht verpassen? Wo findet man einsame Buchten und ausgelassene Feste in Portugal? Ist Kap Verde der Geheimtipp für traumhaft günstige Fernreisen? Und gibt es die besten Sommerferien-Schnäppchen an der albanischen Riviera?
