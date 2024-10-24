Von Männersachen über Dirty Talk bis hin zu ÜbergepäckJetzt kostenlos streamen
Schätze die Plätze
Folge 1: Von Männersachen über Dirty Talk bis hin zu Übergepäck
46 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 6
Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Ross Antony und Simon Pearce mit Sabrina Sprüken in die richtige Reihenfolge gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick