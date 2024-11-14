Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze die Plätze

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 14.11.2024
Folge 4: Von Liebestötern über Fernweh bis hin zur Märchenstunde

45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 6

Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Ingmar Stadelmann und Simon Pearce mit Ruth Moschner in die richtige Reihenfolge gebracht.

