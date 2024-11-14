Von Liebestötern über Fernweh bis hin zur MärchenstundeJetzt kostenlos streamen
Schätze die Plätze
Folge 4: Von Liebestötern über Fernweh bis hin zur Märchenstunde
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 6
Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Ingmar Stadelmann und Simon Pearce mit Ruth Moschner in die richtige Reihenfolge gebracht.
