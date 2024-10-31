Beste Freunde, Co-Piloten und Sprüche-KlopferJetzt kostenlos streamen
Schätze die Plätze
Folge 2: Beste Freunde, Co-Piloten und Sprüche-Klopfer
45 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 6
Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Nico Stank und Simon Pearce mit Evelyn Burdecki in die richtige Reihenfolge gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick