Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Vergewaltigt und verzweifelt

SAT.1Staffel 4Folge 2
Vergewaltigt und verzweifelt

Vergewaltigt und verzweifeltJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Vergewaltigt und verzweifelt

23 Min.Ab 12

Der leitenden Versicherungsangestellten Nina Stresow (35) wurde das Schlimmste angetan was einer Frau wiederfahren kann. Auf einer Firmenfeier hat ihr jemand K.O. Tropfen verabreicht. Mit der Unterstützung ihrer besten Freundin Thea versucht sie entschlossen, ihren Vergewaltiger unter ihren Kollegen zu entlarven. Doch als Nina die Wahrheit herausfindet, zieht es ihr den Boden unter den Füßen weg ...

