Hilfe, meine Tochter liebt einen Türken

SAT.1Staffel 4Folge 13
Folge 13: Hilfe, meine Tochter liebt einen Türken

23 Min.Ab 12

Hausfrau Eva Reuther sieht rot: Ihre Tochter Jessica (17) verbringt all ihre Zeit mit ihrem Freund Kenan. Zwar ist der attraktive BWL-Student integriert und gebildet, doch Eva traut dem 23-Jährigen nicht. Für sie ist er ein Klischee-Türke, der Frauen unterwirft und ihre Tochter zum Islam zwingen wird. Eva erkennt nicht, dass Jessica eine verantwortungsvolle und vernünftige junge Frau ist. Wird Eva das Glück ihrer Tochter zerstören und sie damit endgültig verlieren?

SAT.1
