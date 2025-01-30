Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Babyfalle
23 Min.Ab 12
Jahrelang musste Corinna Hartmann (36) ihren Kinderwunsch unterdrücken, da ihr Mann Lars lieber die Firma seines verstorbenen Vaters antreiben wollte. Gerade als sie sich damit abgefunden hat und ihre eigene Karriere steil bergauf geht, findet ein Sinneswandel bei Lars statt. Er möchte ein Baby - und das am liebsten sofort! Corinna lehnt ab - und wird trotzdem kurze Zeit später schwanger. Zufall? Oder hat ihre Schwiegermutter etwa Schicksal gespielt?
