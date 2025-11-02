Geballte Frauenpower: Amira Aly vs. Vanessa MaiJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 6: Geballte Frauenpower: Amira Aly vs. Vanessa Mai
203 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
In dieser Ausgabe treten Amira Aly und Vanessa Mai in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
