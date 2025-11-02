Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlag den Star

Geballte Frauenpower: Amira Aly vs. Vanessa Mai

ProSieben Staffel 2024 Folge 6 vom 02.11.2025
Geballte Frauenpower: Amira Aly vs. Vanessa Mai

Folge 6: Geballte Frauenpower: Amira Aly vs. Vanessa Mai

203 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

In dieser Ausgabe treten Amira Aly und Vanessa Mai in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

