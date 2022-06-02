Wer baut die schönste Sommer-Terrasse?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 23: Wer baut die schönste Sommer-Terrasse?
60 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Das Terrassen-Duell, was es in sich hat. Mit auf dem Plan stehen u. a.: Treppen, Stützbalken, Beleuchtung und die Deko, welche nach 36 Stunden die neuen Außenbereiche der Kontrahenten Christoph und Tamara und Anett und Willi zieren sollen.
