Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 12: Zimmertrennung - Ein neuer Raum für Daheim
61 Min.Folge vom 17.05.2022Ab 12
Beim heutigen Duell treten Jüliet und Marcel aus Düsseldorf gegen Leon und Dave aus Berlin an. Dabei lautet das Motto "aus eins mach zwei!"- denn beide Teams wollen einen Teil ihres Wohnzimmers abtrennen, um einen neuen Lebensbereich zu schaffen. Reichen beiden Teams die 36 Stunden für ihre Projekte? Und welches Team kann am Ende Profihandwerker Mark Kühler von sich überzeugen?
