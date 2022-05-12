Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kabel EinsStaffel 4Folge 9vom 12.05.2022
61 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Im schönen Plankenfels will Altenpfleger Michael zusammen mit seinem guten Freund und Dachdecker Elmar eine Sichtschutzwand für seine Terrasse bauen. In Wolfsburg möchte die siebenfache Mutter Monika zusammen mit ihrem Schwiegersohn Harry die Pool-Saison im Garten eröffnen. Ein selbstgebautes Umkleidehäuschen soll dabei für mehr Privatsphäre beim Umziehen sorgen. Welches Duo gewinnt diesmal die Siegprämie über 1.000 €?

Kabel Eins
