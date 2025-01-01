Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Märchen

DisneyStaffel 7Folge 11
Mein Märchen

Mein MärchenJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 11: Mein Märchen

22 Min.Ab 12

Dr. Cox erzählt seinem Sohn eine Gutenachtgeschichte: Die Magd der Prinzessin (Elliot) wird von einem bösen Monster gefangen gehalten, weshalb die Schöne den Dorftrottel (J.D.) bittet, ihr bei der Befreiung zu helfen. Doch dann taucht plötzlich ein tapferer Ritter (Dr. Cox) auf, der seine Unterstützung anbietet ... Indes zerbricht sich Elliot den Kopf über eine rätselhafte Krankheit ihrer Patienten und bittet J.D. um Rat ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen