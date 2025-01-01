Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Mein Märchen
22 Min.Ab 12
Dr. Cox erzählt seinem Sohn eine Gutenachtgeschichte: Die Magd der Prinzessin (Elliot) wird von einem bösen Monster gefangen gehalten, weshalb die Schöne den Dorftrottel (J.D.) bittet, ihr bei der Befreiung zu helfen. Doch dann taucht plötzlich ein tapferer Ritter (Dr. Cox) auf, der seine Unterstützung anbietet ... Indes zerbricht sich Elliot den Kopf über eine rätselhafte Krankheit ihrer Patienten und bittet J.D. um Rat ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
