Staffel 7Folge 10vom 04.10.2025
21 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Nach Kelsos Abgang wird Dr. Cox vorübergehend zum ärztlichen Leiter des Sacred Heart ernannt und besteht darauf, nur noch mit "Chef Dr. Cox" angesprochen zu werden. Seine Aufgaben nimmt er jedoch nicht wirklich wahr. Turk kämpft währenddessen mit privaten Sorgen, denn Carla wünscht sich unbedingt ein zweites Kind. Und der Hausmeister besetzt Kelsos Büro und gründet mit Ted, Todd und Doug den "Brain Trust"-Club. Die erste Sitzung verläuft aber nicht nach seinen Vorstellungen ...

