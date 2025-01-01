Scrubs - Die Anfänger
Folge 1: Mein voller Durchblick
21 Min.Ab 12
J.D. ist durcheinander: Nachdem er Elliot beinahe geküsst hätte, kommen beiden erneut Zweifel, ob ihre Zukunftspläne die richtigen sind. Elliot zieht ihre Konsequenzen und macht mit Keith kurz vor der Hochzeit Schluss, was der ihr verständlicherweise extrem übel nimmt. J.D. fühlt sich wohl mit der hochschwangeren Kim, aber mehr als freundschaftliche Gefühle hegt er für sie nicht. Doch weil sie ein Kind von ihm erwartet, beschließt er, sein Leben mit ihr zu verbringen ...
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
