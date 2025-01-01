Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein voller Durchblick

Staffel 7Folge 1
Folge 1: Mein voller Durchblick

21 Min.Ab 12

J.D. ist durcheinander: Nachdem er Elliot beinahe geküsst hätte, kommen beiden erneut Zweifel, ob ihre Zukunftspläne die richtigen sind. Elliot zieht ihre Konsequenzen und macht mit Keith kurz vor der Hochzeit Schluss, was der ihr verständlicherweise extrem übel nimmt. J.D. fühlt sich wohl mit der hochschwangeren Kim, aber mehr als freundschaftliche Gefühle hegt er für sie nicht. Doch weil sie ein Kind von ihm erwartet, beschließt er, sein Leben mit ihr zu verbringen ...

Disney
