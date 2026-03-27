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Serienmörder - Das Böse unter uns

Der St. Louis-Killer

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 27.03.2026
Der St. Louis-Killer

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Serienmörder - Das Böse unter uns

Folge 2: Der St. Louis-Killer

44 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16

Ruhig, freundlich, unscheinbar – so wirkt Maury Travis auf seine Nachbarn. Doch hinter dieser Fassade lauert Grausamkeit: 17 junge Prostituierte fallen seiner Gewalt zum Opfer. In seinem Keller filmt er Folter und Qualen, jedes Detail aufgezeichnet. Lange Zeit bleibt er unerkannt, bis das Internet und ein unscheinbarer Hinweis den Ermittlern helfen, das Grauen ans Licht zu bringen.

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