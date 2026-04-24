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Serienmörder - Das Böse unter uns

Thomas Rung: Berlins gefährlichster Serienmörder

Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 24.04.2026
Thomas Rung: Berlins gefährlichster Serienmörder

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Serienmörder - Das Böse unter uns

Folge 5: Thomas Rung: Berlins gefährlichster Serienmörder

45 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16

Thomas Rung wächst in einem von Gewalt geprägten Umfeld auf und fällt früh durch Straftaten auf. Zwischen 1983 und 1995 ermordet er in Berlin sieben Menschen. Die Taten unterscheiden sich so stark, dass die Polizei lange keinen Zusammenhang erkennt. Besonders folgenschwer: Für den Mord an seiner Vermieterin wird zunächst ein anderer Mann verurteilt. Erst 1995 legt Rungs Geständnis die Serie offen.

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