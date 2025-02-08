Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra: Prinzessin der Macht

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 08.02.2025
22 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

