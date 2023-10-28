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She-Ra: Prinzessin der Macht

Brigis

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 28.10.2023
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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 11: Brigis

22 Min.Folge vom 28.10.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

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