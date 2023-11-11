Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra: Prinzessin der Macht

Just the Way You Are

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15vom 11.11.2023
Just the Way You Are

Just the Way You AreJetzt kostenlos streamen

She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 15: Just the Way You Are

22 Min.Folge vom 11.11.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra: Prinzessin der Macht
ProSieben MAXX
She-Ra: Prinzessin der Macht

She-Ra: Prinzessin der Macht

Alle 2 Staffeln und Folgen