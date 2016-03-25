Sibel & Max
Folge 10: Komm zurück!
Familie Aydin feiert Zuckerfest. Max Walther und seine Freundin Sophie müssen eine Entscheidung treffen. Tobias Olsen macht einen fatalen Fehler. Die Patientin Leyla Koc gibt Rätsel auf. Zwar sind Sibel und Mike schwer verliebt, aber zum traditionellen Zuckerfest hat sie ihn zum Ärger ihres Sohnes Yunus nicht eingeladen. Aus Trotz plant der mit Jana und Baby Sammy einen Kurzurlaub. Doch Jana hat das Gefühl, ihren Vater nicht allein lassen zu können. Schließlich scheinen er und Sophie ernste Probleme zu haben. Hat das konsequente "Nein" ihres Vaters bei der Kinderfrage etwas mit ihr und Baby Samuel zu tun? Das klärende Gespräch zwischen Max und Sophie findet ein verstörendes Ende, als Sophie aus dem Haus läuft und von einem Fahrradfahrer umgefahren wird. In der Praxis versucht der erschöpfte und überarbeitete Dr. Tobias Olsen, seine Nachtschicht zu bewältigen, doch ein schwer zu bändigender Junggesellenabschied bringt das Fass zum Überlaufen. Als Max mit Sophie in der Praxis auftaucht, zeigt Tobias auffällige Symptome. Bei seinem Freund schrillen alle Alarmglocken. Ist Tobias, der medikamentenabhängig war, rückfällig geworden?
