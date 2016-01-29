Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vergeben und vergessen

Herzfrequenz Staffel 2 Folge 3 vom 29.01.2016
44 Min. Folge vom 29.01.2016 Ab 12

Yunus Aydin und Jana Walther sind sich einig: Höchste Zeit für eine eigene Wohnung! Bei Max Walther herrscht noch immer miese Stimmung. Sibel Aydin ärgert sich über Yunus' schlechte Noten. Das Jugendamt soll helfen, doch der Besuch dort läuft aus dem Ruder: Die beiden Minderjährigen dürfen nicht Vormund ihres Babys sein. Sehr zum Ärger von Sibel mischt sich auch noch Mike in das Thema Wohnungssuche ein. Er vermittelt Yunus ein Zimmer in einer Musiker-WG. Wieder einmal geraten Sibel und Mike aneinander. Max Walther staunt nicht schlecht, als seine Töchter ihn auf die Affäre seiner verstorbenen Frau Anna ansprechen. Nena hat das Geheimnis herausbekommen und damit den Grund für seine schlechte Laune. Max realisiert, dass er auf seinen Freund Tobias Olsen zugehen muss. In der Notfallpraxis bekommen es die Ärzte mit dem sichtlich verwirrten Rentner Roland Matzek zu tun, den Sibel auf dem Weg zur Arbeit orientierungslos aufgegriffen hat. Alle Anzeichen deuten auf eine schwere Demenz. Sein Sohn Alexander, der ein konfliktreiches Verhältnis zum dominanten Vater hat, steht bei dieser Diagnose vor einem großen Dilemma: Muss er den Vater in ein Heim geben?

