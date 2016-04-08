Sibel & Max
Folge 12: Happy End?
Der Countdown läuft: Sibel Aydin und Mike Brandt bereiten ihre Hochzeit vor, inklusive feucht-fröhlicher Junggesellenabschiede. Doch dann der Schock: Baby Samuel hat einen Nabeldurchbruch. Sibel gerät mit Max Walther sofort wieder aneinander, was die Behandlung angeht. OP oder nicht? Jana und Yunus fahren ins Krankenhaus und werden zunächst vom dortigen Kinderarzt beruhigt. Doch in der Nacht vor der Hochzeit verschlimmert sich Sammys Zustand. Während Yunus sehr glücklich darüber ist, dass er durch die Hochzeit seiner Eltern jetzt bald auch eine richtige Familie bekommt, wird Sibel der Trubel um die Hochzeit langsam aber sicher zu viel. Ihre Mutter Gül macht ihr Vorwürfe: Wenigstens das Brautkleid hätte Sibel doch mit ihrer Mutter kaufen können! Ihr Bruder Berkan macht ihr Vorwürfe, dass sie die Mutter traurig macht. Und Max gibt ihr wiederholt zu verstehen, dass er die Spontaneität der Hochzeit fragwürdig findet. Zunehmend genervt, schleichen sich jedoch noch andere Gefühle in Sibels Herz. Da hilft nur: Feiern mit Freundin Sophie, die bei der Hochzeit sowohl auf ihren Verflossenen Max als auch auf Tobias treffen wird, der ihr seine Gefühle gestanden hat.
