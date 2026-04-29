Gehasst & abgeknallt - Ein Manifest zur Vernichtung von MännernJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 3: Gehasst & abgeknallt - Ein Manifest zur Vernichtung von Männern
Der Mann ist eine biologische Katastrophe, eine unvollständige Frau, eine wandelnde Fehlgeburt, die schon im Genstadium verkümmert ist. Der Mann ist völlig egozentrisch, in sich selbst eingekerkert und unfähig zu Liebe, Freundschaft, Zuneigung oder Zärtlichkeit. So schreibt es Valerie Solanas in ihrem "Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer". Handelt es sich bei diesen hasserfüllten Worten um einen Aufruf zum Auslöschen des männlichen Geschlechts und damit zum Töten? Oder ist es doch nur ein satirischer Text? An einem Tag im Juni setzt Valeri ihren Plan in die Tat um: Sie nimmt einen Revolver zur Hand und fährt in das Atelier des weltberühmten Künstlers Andy Warhol. Die verzweifelte Anfang 30-jährige Frau fährt mit dem Fahrstuhl nach oben, erhebt die Waffe und schießt. Und von einer Sekunde auf die andere ist die Schriftstellerin weltberühmt.
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