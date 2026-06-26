Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sisters in Crime – Frauen, die töten

Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy Letby

Sisters in CrimeStaffel 2026Folge 5vom 26.06.2026
Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy Letby

Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy LetbyJetzt kostenlos streamen

Sisters in Crime – Frauen, die töten

Folge 5: Babymörderin oder Sündenbock? Der unfassbare Fall der Lucy Letby

43 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Es ist früh morgens in Hereford in einer ruhigen Sackgasse. In einem der Häuser schläft eine junge Frau. Sie liegt im Bett, als die Polizisten die Tür öffnen. Sie ist müde, etwas verwirrt, blinzelt in das frühe Morgenlicht. Im Flur wimmert ihre Mutter. Die Beamtinnen sprechen ruhig mit der Frau im Bett. Sie helfen ihr, ihre Schuhe zu finden. Bevor sie das Haus verlässt, hat sie noch eine Bitte. Kann ich noch kurz meine Katze sehen? Du weißt, dass ich das nicht getan habe, sagt sie. Ich weiß es! Wir wissen das!, ruft die Mutter. Und schluchzt. Auf der Einfahrt, während die Handschellen angelegt werden, sagt die Frau zu ihrer Mutter noch einen letzten Satz. Schau nicht hin. Geh rein. Und dann ist sie weg. Die junge Frau wird beschuldigt, die Menschen getötet zu haben, die den allergrößten Schutz bräuchten. Die noch nicht einmal wussten, dass sie auf der Welt waren. Neugeborene, deren Start ins Leben ohnehin schon nicht leicht war — Frühchen, die kämpften, deren Eltern warteten und hofften.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Sisters in Crime – Frauen, die töten
Sisters in Crime
Sisters in Crime – Frauen, die töten

Sisters in Crime – Frauen, die töten

Alle 1 Staffeln und Folgen