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SK Kölsch

Karneval des Todes

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 23.04.2026
Karneval des Todes

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SK Kölsch

Folge 1: Karneval des Todes

90 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

"Kölle Alaaf"! Während die Rheinmetropole der "fünften Jahreszeit" entgegenfiebert, sucht die SK Kölsch nach einem religiös motivierten Killer, der bereits drei Prostituierte ermordet hat. Die Zeit drängt, denn bald werden Tausende von Besuchern die Stadt in ein Tollhaus verwandeln. Dank der Hilfe von Klaus Taube, einem Spezialisten des BKA, wird der "Priester" einen Tag vor Karnevalsbeginn gefasst. Doch während Köln im Faschingstaumel versinkt, geschieht ein weiterer Mord ...

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