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SK Kölsch

Ein Mord kommt selten allein

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 23.04.2026
Ein Mord kommt selten allein

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SK Kölsch

Folge 7: Ein Mord kommt selten allein

48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Bei einer Gasexplosion in seiner Praxis kommt der Arzt Dr. Horst Zielinski ums Leben. Taube geht von Selbstmord aus, Jupp ist skeptisch. Die Tatsache, dass der Tote HIV-positiv war, scheint Taubes Theorie zu bestätigen. Aber wer war die Blondine, die fluchtartig den Tatort verließ? Der Mord an dem Callgirl Susi Slotzki, das mit dem Toten eine Verabredung hatte, stiftet noch mehr Verwirrung. Die Spur führt schließlich zu der Familie des verstorbenen Mannes ...

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