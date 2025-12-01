Beni Huggel - ehemaliger FussballprofiJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Beni Huggel - ehemaliger Fussballprofi
16 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6
In dieser Episode öffnet Beni Huggel ein Kapitel seiner Vergangenheit und gewährt einen persönlichen Blick hinter die Kulissen seiner Fußballkarriere. Die Lenzerheide ist für ihn wie eine zweite Heimat. Doch was passiert, wenn der Ex-Profi nicht mehr auf dem Spielfeld sondern auf der Piste steht? Hier zeigt sich, wie viel Ehrgeiz und Technik er immer noch in sich trägt.
